Умер лучший бомбардир сборной Панамы по футболу Техада

Футболист, лучший бомбардир сборной Панамы Луис Техада умер на 42-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива

По данным СМИ, Техада потерял сознание во время матча ветеранов. Позднее спортсмен умер в больнице.

Луис Техада провел 107 матчей за сборную Панамы и забил рекордные для национальной команды 43 мяча. Футболист участвовал в чемпионате мира 2018 года в России. Турнир стал первым мировым первенством, на которое смогла отобраться панамская сборная.

Ранее стало известно о смерти лучшего бомбардира в истории футбольной сборной Италии Луиджи Ривы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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