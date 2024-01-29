Умер лучший бомбардир сборной Панамы по футболу Техада
Футболист, лучший бомбардир сборной Панамы Луис Техада умер на 42-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ESPN.
По данным СМИ, Техада потерял сознание во время матча ветеранов. Позднее спортсмен умер в больнице.
Луис Техада провел 107 матчей за сборную Панамы и забил рекордные для национальной команды 43 мяча. Футболист участвовал в чемпионате мира 2018 года в России. Турнир стал первым мировым первенством, на которое смогла отобраться панамская сборная.
Ранее стало известно о смерти лучшего бомбардира в истории футбольной сборной Италии Луиджи Ривы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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