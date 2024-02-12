Умер игрок сборной России по Dota 2 Сергей Тимченко
Игрок сборной России по компьютерной игре Dota 2 Сергей Тимченко, известный под ником TSA, умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщил экс-партнер Тимченко по команде Ярослав Паршин.
«Сегодня Серега TSA оставил нас. <...> Дорогой друг, пусть твоя душа будет в покое. Ты будешь жить в воспоминаниях и в наших сердцах навсегда», — написал Паршин в своем Telegram-канале.
Причины смерти мужчины не называются.
Сергей Тимченко за время своей карьеры играл за команды B8 Esports, Team Empire, Moon team, выступал в составе сборной России на чемпионате мира под эгидой Международной федерации киберспорта в 2022 году. В декабре того же года киберспортсмену пожизненно запретили участвовать в соревнованиях от разработчика Dota 2, уличив Тимченко в передаче личных аккаунтов третьим лицам.
Ранее стало известно о смерти футбольного блогера, игрока «Амкала» Никиты Куриленко, напоминает RT. Спортсмен скончался в возрасте 31 года от лейкоза.
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