Умер игрок сборной России по Dota 2 Сергей Тимченко

«Сегодня Серега TSA оставил нас. <...> Дорогой друг, пусть твоя душа будет в покое. Ты будешь жить в воспоминаниях и в наших сердцах навсегда», — написал Паршин в своем Telegram-канале.

Причины смерти мужчины не называются.

Сергей Тимченко за время своей карьеры играл за команды B8 Esports, Team Empire, Moon team, выступал в составе сборной России на чемпионате мира под эгидой Международной федерации киберспорта в 2022 году. В декабре того же года киберспортсмену пожизненно запретили участвовать в соревнованиях от разработчика Dota 2, уличив Тимченко в передаче личных аккаунтов третьим лицам.

Ранее стало известно о смерти футбольного блогера, игрока «Амкала» Никиты Куриленко, напоминает RT. Спортсмен скончался в возрасте 31 года от лейкоза.

