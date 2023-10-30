Российская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2

«Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. Сначала были неудачи и трудности, но мы не сдавались. Каждая победа и даже каждое поражение учили нас. <...> Сегодня мы преодолели свой предел и достигли новой вершины наших возможностей. Мы стали чемпионами The International 12 без единого поражения», - написали киберспортсмены в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что победители турнира получают 1,4 миллиона долларов.

Ранее Team Spirit сняли музыкальный клип, который посвятили своему скорому выступлению на чемпионате мира The International 2023 по игре Dota 2, напоминает RT.

