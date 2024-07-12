Умер экс-нападающий ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

Бывший нападающий хоккейного клуба «Сибирь» и тренер команды Андрей Тарасенко умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В команде напомнили, что Тарасенко родился в Новосибирске, был одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибири», выступал за местный СКА, ярославское «Торпедо», «Ладу» из Тольятти. Кроме того, хоккеист был включен в олимпийскую сборную РФ в 1994 году.

«На пике карьеры нападающего был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х вернулся в Новосибирск. Будучи на острие атаки, он вывел хоккейную "Сибирь" в суперлигу, а начиная с 2008 года, работал тренерском штабе», — указали в пресс-службе.

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