Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова», — отметили в организации.

Причины смерти спортсмена не уточняются. Союз биатлонистов выразил соболезнования близким Маматова.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в городе Белово. Спортсмен дебютировал на крупных соревнованиях после службы в армии, в 1960-м в Свердловске он участвовал в чемпионате СССР по лыжным гонкам и занял 16-е место. В сборной СССР Маматов выступал с 1966 года. Биатлонист завоевал золотые медали на Олимпиадах 1968 и 1972 годов, а также получил награды высшей пробы на мировых первенствах в 1967, 1969, 1970 и 1971 годах. Позже Маматов работал тренером, возглавлял Федерацию биатлона СССР, был вице-президентом Международной федерации этого вида спорта и Союза биатлонистов РФ.

Биатлонист был обладателем званий заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством IV степени».

