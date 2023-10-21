Чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет

Чарльтон долгое время был лучшим игроком МЮ по числу проведенных матчей в составе клуба, а также его лучшим бомбардиром. Лишь спустя долгие годы один его рекорд побил Райан Гиггз, а второй – Уэйн Руни. Он также был Чемпионом мира по футболу 1966, побеждал в Кубке европейских чемпионов, а также стал обладателем «Золотого мяча». А в 1994 году Бобби Чарльтон был посвящен в рыцари.



Причем, после смерти Луиса Суареса в июле 2023 года, был самым возрастным обладателей «Золотого мяча».



Чарльтон был одним из знаменитых «малышей Басби» — группы юных и талантливых футболистов, воспитанных на «Олд Траффорд» под руководством Мэтта Басби и Джимми Мерфи, которые полностью перестроили «Манчестер Юнайтед» после Второй мировой войны. Тогда юный Бобби почти сразу доказал свой талант, регулярно забивая за молодежные и резервные команды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

