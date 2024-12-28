Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

На 84-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе клуба «Спартак» (Москва) Валерий Кузьмин. Об этом сообщил сайт команды.

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О причинах смерти знаменитого хоккеиста не сообщается. Кроме «Спартака», Кузьмин выступал за клуб «Крылья Советов» (Москва). В составе этой команды в 1974 году защитник в четвертый раз стал чемпионом СССР. Кузьмин завершил карьеру в финском клубе «Йокерите» в 1976 году.

Кроме того, Кузьмин провел пять товарищеских матчей в составе сборной СССР в период с 1960 по 1965 год.

Ранее волейболист, олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Дорохов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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