Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

О причинах смерти знаменитого хоккеиста не сообщается. Кроме «Спартака», Кузьмин выступал за клуб «Крылья Советов» (Москва). В составе этой команды в 1974 году защитник в четвертый раз стал чемпионом СССР. Кузьмин завершил карьеру в финском клубе «Йокерите» в 1976 году.

Кроме того, Кузьмин провел пять товарищеских матчей в составе сборной СССР в период с 1960 по 1965 год.

Ранее волейболист, олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Дорохов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

