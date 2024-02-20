Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме
Футболист, чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом пишет Bild.
По данным издания, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.
Бреме начал карьеру в немецком клубе «Бармбек Уленхорст», позже играл за «Кайзерслаутерн», с которым завоевал звание чемпиона Германии 1997 - 1998 годов, и «Баварию», в составе которой стал чемпионом страны в сезоне-1986/87. Также футболист выступал за итальянский «Интер» и испанский «Реал Сарагоса».
Кроме того, Бреме был автором победного гола в финале чемпионата мира в 1990 году, пишет RT. Благодаря реализованному футболистом пенальти сборная Германии завоевала золото. Андреас Бреме завершил карьеру игрока в 1998 году и занялся тренерской работой.
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