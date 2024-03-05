Умер бывший тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс

Команда назвала тренера одним из самых влиятельных людей в нидерландском футболе.

«Рейверса будут помнить как главного тренера, под руководством которого ПСВ превратился в топ-клуб», — отметили в пресс-службе.

Кес Рейверс тренировал национальную команду в 1981-1984 годах. Также специалист работал с клубами «Твенте» и ПСВ, с последним Рейверс трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды — Кубок страны, завоевал Кубок УЕФА.

Ранее стало известно о смерти экс-тренера столичного ЦСКА и португальского «Порту» Артура Жорже. Специалисту было 78 лет, пишет Ura.ru. Причина смерти Жорже неизвестна.

