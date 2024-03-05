Умер бывший тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс
Экс-главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба ПСВ.
Команда назвала тренера одним из самых влиятельных людей в нидерландском футболе.
«Рейверса будут помнить как главного тренера, под руководством которого ПСВ превратился в топ-клуб», — отметили в пресс-службе.
Кес Рейверс тренировал национальную команду в 1981-1984 годах. Также специалист работал с клубами «Твенте» и ПСВ, с последним Рейверс трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды — Кубок страны, завоевал Кубок УЕФА.
Ранее стало известно о смерти экс-тренера столичного ЦСКА и португальского «Порту» Артура Жорже. Специалисту было 78 лет, пишет Ura.ru. Причина смерти Жорже неизвестна.
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