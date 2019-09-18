Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет скончался бывший футболист петербургского клуба «Зенит» и шотландского «Рейнджерс» голландец Фернандо Риксен, сообщает Sports.ru.

Как сообщили в пресс-службе британского клуба, он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Игроки и руководство клуба выразили соболезнования.

Также скорбят по поводу смерти бывшего коллеги в питерском клубе. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

Фернандо Риксен играл за питерцев с 2007 по 2009 год. О его болезни стало известно в 2013 году. Ему поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз. «Зенит» помогал деньгами лечению бывшего игрока.

