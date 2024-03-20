Умер бывший хоккеист «Витязя» и «Динамо» Крис Саймон

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Крис Саймон родился в Канаде, начал свою хоккейную карьеру в конце 1980-х годов в местных молодежных клубах, а в 1990-м присоединился к команде НХЛ «Филадельфия Флайерз». В дальнейшем хоккеист выступал в том числе за «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари Флэймз». С «Колорадо Эвеланш» Саймон стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году. Позже канадец перешел в Континентальную хоккейную лигу, где играл за «Витязь», «Динамо» и «Металлург». В 2013 году Саймон завершил карьеру.

Ранее в возрасте 49 лет умер бывший защитник хоккейного «Динамо» Дмитрий Суханов, напоминает Ura.ru.

