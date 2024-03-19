Умер ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер... Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в сообщении.
Причина смерти специалиста не называется. «Салават Юлаев» выразил соболезнования близким тренера.
Константин Кольцов работал в уфимском клубе с 2022 года. С командой специалист становился победителем чемпионата России и обладателем кубка Гагарина. До этого Кольцов работал в московском «Спартаке» и белорусских «Динамо-Молодечно», «Брест» и «Динамо» из Минска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru