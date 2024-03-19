Умер ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер... Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в сообщении.

Причина смерти специалиста не называется. «Салават Юлаев» выразил соболезнования близким тренера.

Константин Кольцов работал в уфимском клубе с 2022 года. С командой специалист становился победителем чемпионата России и обладателем кубка Гагарина. До этого Кольцов работал в московском «Спартаке» и белорусских «Динамо-Молодечно», «Брест» и «Динамо» из Минска.

Ранее стало известно, что в возрасте 80 лет умер трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов, напоминает телеканал «360».

