Умер ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Умер бывший тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер... Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в сообщении.

Причина смерти специалиста не называется. «Салават Юлаев» выразил соболезнования близким тренера.

Константин Кольцов работал в уфимском клубе с 2022 года. С командой специалист становился победителем чемпионата России и обладателем кубка Гагарина. До этого Кольцов работал в московском «Спартаке» и белорусских «Динамо-Молодечно», «Брест» и «Динамо» из Минска.

Ранее стало известно, что в возрасте 80 лет умер трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба ХК "Салават Юлаев" / t.me/hcsu61
ТЕГИ:СмертьТренерХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры