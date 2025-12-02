Умер бывший форвард «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда

Бывший нападающий «Ростова», московского «Локомотива» и сборной Малави Исо Каньенда скончался на 44-м году жизни. О его смерти сообщили в Telegram-канале футбольного клуба «Ростов». Причина кончины не раскрывается.

В клубе напомнили, что Каньенда был одним из самых популярных игроков среди болельщиков в 2000-е годы, провел за команду свыше ста матчей и поддерживал связь с бывшими партнерами даже после завершения карьеры. Руководство и сотрудники «Ростова» выразили соболезнования семье и близким футболиста.

Каньенда выступал за «Ростов» в 2003–2005 и 2006–2007 годах, став бронзовым призером чемпионата России в 2005 году. В России он также играл за «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо».

За национальную сборную Малави форвард провел 60 матчей и забил 19 голов. Спортивную карьеру он завершил в 2017 году, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
