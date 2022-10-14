Умер основатель воронежского ФК «Факел» Виктор Скачилов

Основатель воронежского футбольного клуба «Факел», доктор технических наук Виктор Скачилов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте ФК.

Причина смерти Скачилов не указывается.

В турнирном рейтинге текущего сезона Российской премьер-лиги «Факел» занимает 12-ую строчку. На данный момент на счету у команды 10 очков.

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ФОТО: ФК «Факел»
ТЕГИ:Футбол
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