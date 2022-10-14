Умер основатель воронежского ФК «Факел» Виктор Скачилов
14 октября 202219:41
Основатель воронежского футбольного клуба «Факел», доктор технических наук Виктор Скачилов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте ФК.
Причина смерти Скачилов не указывается.
В турнирном рейтинге текущего сезона Российской премьер-лиги «Факел» занимает 12-ую строчку. На данный момент на счету у команды 10 очков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru