Умер 29-летний экс-игрок «Спартака» Козлов
Умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. Об этом сообщили в подмосковном клубе «Зоркий», где игрок тренировался в межсезонье.
«Сегодня на 30-м году жизни скончался полузащитник "Зоркого" Александр Козлов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — говорится в сообщении.
Команда не уточняет причину смерти 29-летнего игрока. По данным Telegram-канала Baza, во время тренировки у Козлова оторвался тромб.
Футболист выходил на поле в составе «Спартака» с 2010 по 2016 год. Позже Козлов играл за «Тосно», воронежский «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат».
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