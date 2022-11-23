Умер 24-летний российский бобслеист Максим Баньков
Российский бобслеист Максим Баньков умер на 25-м году жизни. Об этом сообщила Федерация бобслея России.
«Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею - Максим Баньков. Ему было всего 24 года. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», — говорится в сообщении на сайте федерации.
Объединение выразило соболезнования родным и близким спортсмена.
Ранее стало известно о смерти бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 38-летнего Энтони Джонсона. Известно, что у спортсмена были серьезные проблемы со здоровьем, пишет «Свободная пресса».
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