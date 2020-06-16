Юлия Липницкая рассказала о своей беременности

Фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая подтвердила свою беременность и обвинила в нечистоплотности спортивного агента Андрея Митькова, который первым публично раскрыл эту тайну спортсменки.



В интервью «Матч ТВ» 22-летняя Липницкая рассказала, что уже много лет встречается с отцом своего ребенка — бывшим фигуристом Владом Тарасенко.



«Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», - сказала Юлия.



Одновременно фигуристка заявила, что Митьков «непонятно по какому праву» вмешался в ее личную жизнь. Также она сообщила, что с этим агентом из-за его «непорядочности» перестали работать известные спортсменки Юлия Ефимова и Елена Ильиных.



В свою очередь портал «Дни.ру» сообщает, что о романе Тарасенко и Липницкой заговорили еще в 2015 году. Вскоре они перестали скрывать свои отношения.

