Юлия Липницкая рассказала о своей беременности
Фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая подтвердила свою беременность и обвинила в нечистоплотности спортивного агента Андрея Митькова, который первым публично раскрыл эту тайну спортсменки.
В интервью «Матч ТВ» 22-летняя Липницкая рассказала, что уже много лет встречается с отцом своего ребенка — бывшим фигуристом Владом Тарасенко.
«Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», - сказала Юлия.
Одновременно фигуристка заявила, что Митьков «непонятно по какому праву» вмешался в ее личную жизнь. Также она сообщила, что с этим агентом из-за его «непорядочности» перестали работать известные спортсменки Юлия Ефимова и Елена Ильиных.
В свою очередь портал «Дни.ру» сообщает, что о романе Тарасенко и Липницкой заговорили еще в 2015 году. Вскоре они перестали скрывать свои отношения.
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