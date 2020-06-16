Юлия Липницкая забеременела

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом заявил спортивный агент Андрей Митьков на своем канале в «Яндекс.Дзен».



«Липницкая в ближайшее время станет мамой!» - написал он, добавив, что отцом ребенка является бойфренд Юлии, бывший фигурист Владислав Тарасенко.



Липницкая стала олимпийкой чемпионкой в командном турнире во время зимних Игр 2014 года в Сочи. На тот момент ей было 15 лет.



Сейчас спортсменке 22 года. В 2017 году она была вынуждена завершить карьеру из-за серьезных травм, отмечает телеканал 360. Также сообщается, что Липницкая находится на последних месяцах беременности.

