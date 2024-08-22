Украинскую легкоатлетку Легонькову отстранили от турниров за допинг

Легкоатлетку из Украины Наталью Легонькову отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Специалисты обнаружили в допинг-пробе украинки эритропоэтин. Отстранение Легоньковой вступило в силу 21 августа.

Наталье Легоньковой 41 год, спортсменка побеждала в марафонах в Эдинбурге, Белфасте, Тулузе, Быдгоще, Белфасте, Лос-Анджелесе. В 2016 году легкоатлетка заняла 87-е место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга.

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ФОТО: РИА Новости
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