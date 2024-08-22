Украинскую легкоатлетку Легонькову отстранили от турниров за допинг
Легкоатлетку из Украины Наталью Легонькову отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).
Специалисты обнаружили в допинг-пробе украинки эритропоэтин. Отстранение Легоньковой вступило в силу 21 августа.
Наталье Легоньковой 41 год, спортсменка побеждала в марафонах в Эдинбурге, Белфасте, Тулузе, Быдгоще, Белфасте, Лос-Анджелесе. В 2016 году легкоатлетка заняла 87-е место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Ранее российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru