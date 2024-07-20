Российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга

Российскую девушку-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе UFC.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсменки, которую она сдала антидопинговому агентству США 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. В связи с этим дисквалификация Алексеевой отсчитывается с 15 октября 2023 года и продлится до 15 октября 2024 года.

15 октября 2023 года россиянка встретилась в поединке с девушкой-бойцом из Великобритании Мелиссой Диксон в рамках турнира UFC Vegas 81. Тогда Алексеева проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.