Российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга

Российскую девушку-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе UFC.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсменки, которую она сдала антидопинговому агентству США 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. В связи с этим дисквалификация Алексеевой отсчитывается с 15 октября 2023 года и продлится до 15 октября 2024 года.

15 октября 2023 года россиянка встретилась в поединке с девушкой-бойцом из Великобритании Мелиссой Диксон в рамках турнира UFC Vegas 81. Тогда Алексеева проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Олимпийского чемпиона из США Робертса дисквалифицировали на восемь лет за допинг

23 октября 2021 года Алексеева стала дебютантом на московском турнире Bellator 269. Тогда в главном поединке встречались Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. В свою очередь Алексеева встретилась на этом турнире со спортсменкой из Франции Стефани Пейдж, победив ее единогласным решением судей. Всего в смешанных единоборствах российская спортсменка провела семь поединков, одержав пять побед и получив два поражения.

Ранее Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала за оскорбления по национальному признаку бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:ДопингРоссияДисквалификацияСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры