Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможном исключении из ФИФА и УЕФА
Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов в своих соцсетях заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили УАФ исключением из организаций.
Он опубликовал текст совместного письма, которое было направлено в УАФ. В документе ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, которое оказывается на членов украинской ассоциации в преддверии внеочередного исполкома, запланированного на 20 декабря.
Одной из тем, которую планировалось обсудить на заседании, является легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко, арестованного по обвинению в хищении средств и выпущенного под залог в 9,88 млн гривен, выплаченного УАФ.
ФИФА и УЕФА напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон, в противном случае ей будет грозить приостановление членства в международных организациях.
Ранее ФИФА отказалась транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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