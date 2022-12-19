Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможном исключении из ФИФА и УЕФА

Он опубликовал текст совместного письма, которое было направлено в УАФ. В документе ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, которое оказывается на членов украинской ассоциации в преддверии внеочередного исполкома, запланированного на 20 декабря.

Одной из тем, которую планировалось обсудить на заседании, является легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко, арестованного по обвинению в хищении средств и выпущенного под залог в 9,88 млн гривен, выплаченного УАФ.

ФИФА и УЕФА напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон, в противном случае ей будет грозить приостановление членства в международных организациях.

Ранее ФИФА отказалась транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

