Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира
Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Украины обратился в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира, передает Sky Sports.
Отмечается, что Киев считает, что Иран поставляет оружие России и нарушает устав ФИФА, который обязывает участников уважать права человека и бороться с дискриминацией.
При этом власти Ирана ранее объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия Ираном в другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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