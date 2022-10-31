Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира

При этом власти Ирана ранее объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия Ираном в другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

