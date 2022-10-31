Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Украины обратился в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира, передает Sky Sports.

Отмечается, что Киев считает, что Иран поставляет оружие России и нарушает устав ФИФА, который обязывает участников уважать права человека и бороться с дискриминацией.

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При этом власти Ирана ранее объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия Ираном в другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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