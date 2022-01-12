Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»
Нападающий Фёдор Смолов стал игроком футбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба московского «Локомотива», за который форвард играл с августа 2018 года.
В сообщении уточняется, что Смолов провёл за «железнодорожников» 95 матчей и забил 29 голов. С «Локомотивом» он завоевал серебро и бронзу чемпионата России, дважды выигрывал Кубок страны, а также Суперкубок.
«Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении «Локомотива».
Ранее экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что переход Фёдора Смолова поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень, сообщает RT.
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