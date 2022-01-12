Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»

В сообщении уточняется, что Смолов провёл за «железнодорожников» 95 матчей и забил 29 голов. С «Локомотивом» он завоевал серебро и бронзу чемпионата России, дважды выигрывал Кубок страны, а также Суперкубок.



«Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что переход Фёдора Смолова поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень, сообщает RT.

