Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»

Нападающий Фёдор Смолов стал игроком футбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба московского «Локомотива», за который форвард играл с августа 2018 года.

Смолова признали лучшим игроком в матче Россия — Мальта

В сообщении уточняется, что Смолов провёл за «железнодорожников» 95 матчей и забил 29 голов. С «Локомотивом» он завоевал серебро и бронзу чемпионата России, дважды выигрывал Кубок страны, а также Суперкубок.

«Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что переход Фёдора Смолова поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЧемпионат России По ФутболуДинамо МоскваЛокомотивФедор Смолов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры