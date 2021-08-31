Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с российскими спортсменами

Легкоатлет из Украины Игорь Цветов, который завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в забеге на 100 метров, объяснил свой отказ фотографироваться с российскими спортсменами.

По его словам, кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 100 м

Цветов не стал фотографироваться на церемонии награждения вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. На пьедестале почета он демонстративно стоял отдельно от соперников. Сафронов стал победителем забега на 100 метров, Цветов стал вторым, а Калашян замкнул тройку лидеров, напоминает Газета. Ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/RussianParalymp
ТЕГИ:УкраинаПаралимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры