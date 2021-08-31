Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с российскими спортсменами
Легкоатлет из Украины Игорь Цветов, который завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в забеге на 100 метров, объяснил свой отказ фотографироваться с российскими спортсменами.
По его словам, кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.
Цветов не стал фотографироваться на церемонии награждения вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. На пьедестале почета он демонстративно стоял отдельно от соперников. Сафронов стал победителем забега на 100 метров, Цветов стал вторым, а Калашян замкнул тройку лидеров, напоминает Газета. Ру.
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