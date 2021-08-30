Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 100 м
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золоту медаль Паралимпийских игр в Токио. Он стал победителем на дистанции 100 метров, обновив мировой рекорд. Результат россиянина - 11,39 секунды.
Вторым пришёл представитель Украины Игорь Цветов. Бронза досталась ещё одному россиянину Артёму Калашяну. Спортсмены выступали в категории атлетов с нарушением координации.
Дмитрию Сафронову 25 лет, он четыре раза побеждал на чемпионате мира и столько же становился чемпионом Европы.
В копилке сборной России стало 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых наград. Команда РФ сейчас находится на четвёртом место в медальном зачёте
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