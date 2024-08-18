Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России

Речь идет о турецкой бригаде судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. Он судил матч между сборными России и Сербии в Москве в марте 2024 года.

В заявлении пресс-службы «Кривбасса» назвали недопустимым привлечение Кардешлера к судейству на матч с участием украинской команды.

Ранее российская футбольная сборная заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Радиоточка НСН».

