Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
Украинский клуб «Кривбасс» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сменить судью на матче с испанским «Бетисом», сообщила пресс-служба команды.
Речь идет о турецкой бригаде судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. Он судил матч между сборными России и Сербии в Москве в марте 2024 года.
В заявлении пресс-службы «Кривбасса» назвали недопустимым привлечение Кардешлера к судейству на матч с участием украинской команды.
Ранее российская футбольная сборная заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru