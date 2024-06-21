Украина обыграла Словакию в матче чемпионата Европы
Сборная Украина по футболу одержала победу над национальной командой Словакии в матче чемпионата Европы 2024. Игра второго тура группового этапа прошла на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.
Первыми забили словаки - на 17-й минуте счёт открыл Иван Шранц. Во втором тайме украинцы сначала восстановили равновесие - на 54-й минуте гол забил Николай Шапаренко. Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте нападающим Романом Яремчуком.
Итог - 2:1 в пользу украинцев.
В заключительном туре в группе Е, который пройдёт 26 июня, сборная Словакии сыграет со сборной Румынии, а сборная Украины встретится с командой Бельгии.
Ранее сборная Испании по футболу обыграла команду Италии со счётом 1:0 и досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе B, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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