Украина обыграла Словакию в матче чемпионата Европы

Первыми забили словаки - на 17-й минуте счёт открыл Иван Шранц. Во втором тайме украинцы сначала восстановили равновесие - на 54-й минуте гол забил Николай Шапаренко. Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте нападающим Романом Яремчуком.

Итог - 2:1 в пользу украинцев.

В заключительном туре в группе Е, который пройдёт 26 июня, сборная Словакии сыграет со сборной Румынии, а сборная Украины встретится с командой Бельгии.

Ранее сборная Испании по футболу обыграла команду Италии со счётом 1:0 и досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе B, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

