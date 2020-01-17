Украинский клуб отказался от футболиста из-за его визита в Россию

«В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли», - говорится в сообщении.

В заявлении клуба также отмечается, что своим визитом в РФ Сикорский «дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию». В клубе подчеркнули, что поддержание престижа клуба и забота о его репутации прописана в контракте с футболистом.

