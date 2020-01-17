Украинский клуб отказался от футболиста из-за его визита в Россию
Украинский футбольный клуб «Агробизнес» заявил о расторжении контракта с игроком Игорем Сикорским за его демонстративное расторжение контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли», - говорится в сообщении.
В заявлении клуба также отмечается, что своим визитом в РФ Сикорский «дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию». В клубе подчеркнули, что поддержание престижа клуба и забота о его репутации прописана в контракте с футболистом.
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