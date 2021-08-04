Украинский борец и депутат Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая золото Олимпиады-2020
Украинский борец Жан Беленюк, являющийся также депутатом Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа», завоевал в среду первую для Украины золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
В финальной схватке соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1.
Темнокожий спортсмен решил оригинально отметить победу, станцевав на татами гопак.
Жан Беленюк стал первым украинцем, завоевавшим олимпийское золото в Токио. pic.twitter.com/7dgGpsPoHi— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 4, 2021
На танец Беленюка уже отреагировали в России. Телеведущая Ольга Скабеева подписала в Telegram видео с празднованием украинского спортсмена словами: «Тренировки в Раде не проходят даром!»
Беленюк родился в Киеве, его отец из Руанды, а мать – украинка.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро он завоевал серебро, уступив в финальном поединке россиянину Давиту Чакветадзе.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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