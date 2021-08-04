Украинский борец и депутат Жан Беленюк станцевал гопак, отмечая золото Олимпиады-2020

На танец Беленюка уже отреагировали в России. Телеведущая Ольга Скабеева подписала в Telegram видео с празднованием украинского спортсмена словами: «Тренировки в Раде не проходят даром!»

Беленюк родился в Киеве, его отец из Руанды, а мать – украинка.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро он завоевал серебро, уступив в финальном поединке россиянину Давиту Чакветадзе.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

