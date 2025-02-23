Украинский боксер Усик ушел с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, украинский спортсмен Александр Усик ушел с арены в Эр-Рияде перед боем двух российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным источника, Усик присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе немецкому боксеру Агиту Кабайелу после его победы над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде. Благодаря этой победе немец стал претендентом на титул WBC, который принадлежит Усику. При этом сам украинец отказался смотреть на поединок спортсменов из России.

Победный реванш: Боксер Усик защитил три титула чемпиона мира

«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», - рассказал собеседник издания.

В ночь на 23 февраля Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым решением большинства судей. Спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бивол взял реванш у Бетербиева. Их первый поединок состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей.

В карьере 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. При этом у 40-летнего Бетербиева 21 победа и тоже одно поражение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияУкраинаРоссияСпортсменыБокс

Горячие новости

Все новости

партнеры