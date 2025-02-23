Украинский боксер Усик ушел с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, украинский спортсмен Александр Усик ушел с арены в Эр-Рияде перед боем двух российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
По данным источника, Усик присутствовал в зале на протяжении почти всего турнира и вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе немецкому боксеру Агиту Кабайелу после его победы над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде. Благодаря этой победе немец стал претендентом на титул WBC, который принадлежит Усику. При этом сам украинец отказался смотреть на поединок спортсменов из России.
«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», - рассказал собеседник издания.
В ночь на 23 февраля Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым решением большинства судей. Спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бивол взял реванш у Бетербиева. Их первый поединок состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением судей.
В карьере 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. При этом у 40-летнего Бетербиева 21 победа и тоже одно поражение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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