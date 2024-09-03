Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова после поражения на Паралимпиаде

Торсунов завоевал золото в прыжках в длину в категории Т36 среди лиц с нарушением координации, результат россиянина — 5,83 метра — стал паралимпийским рекордом, пишет Ura.ru. Литвиненко, прыгнувший на 5,76 метра, занял третье место.

По данным Национальной общественной телерадиокомпании Украины, после соревнований спортсмен поделился, что очень доволен своим выступлением, медаль на Паралимпийских играх в Париже стала для него первой.

«Мне 34 года, вторая Паралимпиада может быть для меня последней. Поэтому эта медаль для меня важна. Но у меня немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению», — заявил Литвиненко.

