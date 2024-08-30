Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпийских играх в Париже.
Россиянин завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Комаров стал обладателем бронзы, первое место занял итальянец Франческо Боччардо.
После церемонии награждения Комаров отказался от совместной фотографии с Пульвером на пьедестале, фото сделали только российский и итальянский спортсмены.
Паралимпиада в Париже проходит 28 августа-8 сентября, участие в ней принимают 88 россиян в нейтральном статусе.
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