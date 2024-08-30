Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Россиянин завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Комаров стал обладателем бронзы, первое место занял итальянец Франческо Боччардо.

После церемонии награждения Комаров отказался от совместной фотографии с Пульвером на пьедестале, фото сделали только российский и итальянский спортсмены.

Паралимпиада в Париже проходит 28 августа-8 сентября, участие в ней принимают 88 россиян в нейтральном статусе.

