Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпийских играх в Париже.

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Россиянин завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Комаров стал обладателем бронзы, первое место занял итальянец Франческо Боччардо.

После церемонии награждения Комаров отказался от совместной фотографии с Пульвером на пьедестале, фото сделали только российский и итальянский спортсмены.

Паралимпиада в Париже проходит 28 августа-8 сентября, участие в ней принимают 88 россиян в нейтральном статусе.

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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