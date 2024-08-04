Украинские фехтовальщицы завоевали первое «золото» Олимпиады-2024 в Париже

Она досталась фехтовальщицам, которые в финале женского командного турнира по сабле победили южнокорейских спортсменов с общим счетом 45:42. «Бронза» досталась саблисткам из сборной Японии.

В активе украинской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Команда находится на 28-м месте в медальном зачете.

Ранее глава МОК заявил, что соревнования по триатлону на Олимпиаде являются сенсационными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

