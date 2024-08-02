СМИ: Том Круз исполнит опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

Собеседники издания утверждают, что Круз обратился с предложением в Международный олимпийский комитет (МОК). Уточняется, что актёр выразил готовность спуститься по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.

Звезда франшизы «Миссия невыполнима» считает, что таким образом получится органично связать игры в Париже с Олимпиадой в американском Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, источники TMZ заявили, что Круз снял для специальный ролик, в котором он путешествует с олимпийским флагом из Франции в США, а в финале приземляется с парашютом на легендарные буквы «Hollywood». Предполагается, что премьера видео состоится после церемонии закрытия игр в Париже.

Ранее Том Круз заключил соглашение с киностудией Warner Bros. о производстве новых фильмов по уже существующим франшизам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

