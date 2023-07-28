Украинская саблистка объяснила причину отказа пожать руку российской спортсменке
Украинская саблистка Ольга Харлан объяснила свое решение не жать руку российской спортсменки Анны Смирновой. Ее слова приводит издание France 24.
«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», - сказала Харлан.
При этом спортсменка призналась, что обсуждала вопрос рукопожатия с главой FIE. Правило рукопожатия является обязательным в этом видом спорта, и матч считается незавершенным в случае, если спортсмены этого не сделали. Функционер, по словам Харлан, заявил ,что победившему спортсмену можно не пожимать руки, а скрестить клинки.
«Я думала, что у меня есть его слово, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», - возмутилась украинка.
Накануне российская саблистка Анна Смирнова после поражения в 1/32 финала чемпионата мира пыталась пожать руку украинской оппонентке, однако Харлан отказалась это делать, выставив перед собой саблю. Смирнова прождала в ожидании рукопожатия полчаса, организаторы даже принесли ей стул, однако та ушла с поля боя, не дождавшись возвращения Харлан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru