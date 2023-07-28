Украинская саблистка объяснила причину отказа пожать руку российской спортсменке

«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», - сказала Харлан.

При этом спортсменка призналась, что обсуждала вопрос рукопожатия с главой FIE. Правило рукопожатия является обязательным в этом видом спорта, и матч считается незавершенным в случае, если спортсмены этого не сделали. Функционер, по словам Харлан, заявил ,что победившему спортсмену можно не пожимать руки, а скрестить клинки.

«Я думала, что у меня есть его слово, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», - возмутилась украинка.

Накануне российская саблистка Анна Смирнова после поражения в 1/32 финала чемпионата мира пыталась пожать руку украинской оппонентке, однако Харлан отказалась это делать, выставив перед собой саблю. Смирнова прождала в ожидании рукопожатия полчаса, организаторы даже принесли ей стул, однако та ушла с поля боя, не дождавшись возвращения Харлан.



