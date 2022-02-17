Украинская лыжница объявила о завершении карьеры после допинг-скандала

Украинская лыжница Валентина Каминская, ранее получившая положительный результат допинг-пробы на Олимпийских играх, заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом девушка написала в своем аккаунте в Instagram.

Спортсменка заявила, что намеренно не использовала запрещенные вещества, найденные в допинг-тесте на Олимпиаде, и выразила надежду, что не понесет наказание за «несовершенное преступление». При этом Каминская подчеркнула, что для споров с решением WADA у нее нет сил и достаточных доказательств.

«Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. <...> Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял, как», — поделилась спортсменка с подписчиками на своей странице.

Ранее стало известно, что Каминская временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Международного агентства по тестированию.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:ЛыжиУкраинаДопинг
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