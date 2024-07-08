Украинка Магучих побила 37-летний мировой рекорд по прыжкам в высоту
8 июля 202409:19
Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже.
Легкоатлетка прыгнула на высоту 2,10 метра. Магучих побила рекорд болгарской спортсменки Стефки Костадиновой — 2,09 метра — который продержался 37 лет.
Украинская прыгунья выиграла соревнования в Париже с результатом 2,07 м, пишет RT. Второй на турнире стала австралийка Никола Олислагерс (2,01 м), третье место заняла легкоатлетка из Сербии Ангелина Топич (1,98 м).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru