Криштиану Роналду установил рекорд по количеству сыгранных матчей

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальный рекорд. Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024

По данным организации, товарищеский матч между сборными Португалии и Ирландии (3:0) стал для форварда 1226-м на высшем уровне. По этому показателю Роналду обошёл рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени, сыгравшего 1225 матчей. А впереди ещё Евро-2024.

Кроме того, Роналду оформил в игре с Ирландией дубль. Таким образом, в свои 39 лет португалец стал первым в истории футболистом, забивающим за национальную команду 21 год подряд!

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, за что ему вручили «Золотую бутсу». Благодаря этому португальский форвард стал первым в истории футболистом, который становился лучшим бомбардиром в четырех разных лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
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