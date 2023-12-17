Украинка Костюк отказалась играть с Андреевой на теннисном турнире во Франции
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции, говорится на официальном сайте соревнований.
Украинка отказалась от игры с россиянкой «из-за геополитической ситуации». До этого Костюк согласилась заменить травмированную хорватскую спортсменку.
В марте 2023 года украинка отказалась пожимать руку россиянкам и белорускам. Свое решение она объяснила тем, что спортсменки не выступили с осуждением властей своих стран.
Женская теннисная ассоциация (WTA) признала 16-летнюю Андрееву новичком года. Россиянка совершила самый большой скачок в рейтинге в нынешнем году, поднявшись с 405-го места на 46-е, напоминает «Радиоточка НСН».
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