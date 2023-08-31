Россиянка Александрова разгромила украинку Цуренко на US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно обыграла представительницу Украину Лесю Цуренко во втором круге турнира US Open.

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Встреча продлилась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3. Россиянка допустила пять двойных ошибок, украинка - восемь.

В третьем круге Александрова встретится с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан и представительницей Чехии Маркетой Вандроушовой.

На прошлом US Open Александрова не смогла пройти в третий тур.

Российская теннисистка Мирра Андреева накануне уступила американке Коко Гауфф во втором круге US Open, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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