Россиянка Александрова разгромила украинку Цуренко на US Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно обыграла представительницу Украину Лесю Цуренко во втором круге турнира US Open.
Встреча продлилась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3. Россиянка допустила пять двойных ошибок, украинка - восемь.
В третьем круге Александрова встретится с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан и представительницей Чехии Маркетой Вандроушовой.
На прошлом US Open Александрова не смогла пройти в третий тур.
Российская теннисистка Мирра Андреева накануне уступила американке Коко Гауфф во втором круге US Open, передает «Радиоточка НСН».
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