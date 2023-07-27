Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧМ за отказа пожать руку россиянке

На турнире, который проходит в итальянском Милане, Харлан оказалась сильнее россиянки Анны Смирновой, выиграв матч 1/32 финала со счётом 15:7.

Согласно правилам, после боя спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руки, однако украинка выставила перед собой шпагу, не дав россиянке подойти. При этом без рукопожатия результат поединка может быть отменен.

В итоге Международная федерация фехтования приняла решение дисквалифицировать Харлан, а победу в матче 1/16 финала автоматически присудили болгарке Йоаной Илиевой.

Ранее председатель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что российская сторона потребовала отменить результат поединка с Харлан, однако Международная федерация фехтования отказалась удовлетворить протест Смирновой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».