Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧМ за отказа пожать руку россиянке
Украинскую саблистку Ольгу Харлан была дисквалифицирована с чемпионата мира по фехтованию за отказ после боя пожать руку российской спортсменке.
На турнире, который проходит в итальянском Милане, Харлан оказалась сильнее россиянки Анны Смирновой, выиграв матч 1/32 финала со счётом 15:7.
Согласно правилам, после боя спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руки, однако украинка выставила перед собой шпагу, не дав россиянке подойти. При этом без рукопожатия результат поединка может быть отменен.
В итоге Международная федерация фехтования приняла решение дисквалифицировать Харлан, а победу в матче 1/16 финала автоматически присудили болгарке Йоаной Илиевой.
Ранее председатель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что российская сторона потребовала отменить результат поединка с Харлан, однако Международная федерация фехтования отказалась удовлетворить протест Смирновой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru