Украинец Александр Усик сразил британца Энтони Джошуа
Победой украинского бойца Александра Усика завершился его поединок с британским соперником Энтони Джошуа на боксерском турнире в Джидде Саудовской Аравии.
35-летний обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе высмеял излишнюю эмоциональность 32-летнего экс-чемпиона мира.
Турнир длился 12 раундов. Судьи отдали победу украинцу, который сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Усик завоевал преимущество на третьем раунде и сохранил преимущество до окончания боя, который был реваншем спортсменов. Первая встреча состоялась в Англии в сентябре 2021 года. Тогда единогласную победу одержал украинский супертяжеловес, напоминает «Чемпионат».
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