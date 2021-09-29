Кличко подарил Усику пояс чемпиона мира

Глава города вручил спортсмену символический подарок — пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), изготовленный в 2018 году.

По словам Кличко, этим он замотивирует Усика завоевать настоящий пояс в одном из будущих поединков.

Ранее Усик по решению судей одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал все принадлежавшие его оппоненту пояса в супертяжёлом весе, которые теперь намерен привезти в Крым.

