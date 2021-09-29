Кличко подарил Усику пояс чемпиона мира

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа, сообщают «Известия».

Усик резко ответил на критику украинских атлетов за фото с россиянами

Глава города вручил спортсмену символический подарок — пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), изготовленный в 2018 году.

По словам Кличко, этим он замотивирует Усика завоевать настоящий пояс в одном из будущих поединков.

Ранее Усик по решению судей одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал все принадлежавшие его оппоненту пояса в супертяжёлом весе, которые теперь намерен привезти в Крым.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.flickr.com Valerii Sokolnikov
ТЕГИ:УкраинаВиталий КличкоБокс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры