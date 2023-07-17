Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
17 июля 202322:20
Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила исключить Российский футбольный союз (РФС) из ФИФА и УЕФА, пишет РИА Новости.
Свое требование УАФ обосновала участием крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в российской Второй лиге.
Крымские команды в начале июня прошли аттестацию для участия во Второй лиге. 16 июля «Севастополь» и «Рубин» стартовали в российском чемпионате.
Президент РФС Александр Дюков ранее сообщил, что крымские футбольные клубы не будут участвовать в Кубке России в сезоне-2023/24, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru