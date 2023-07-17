Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Свое требование УАФ обосновала участием крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в российской Второй лиге.

Крымские команды в начале июня прошли аттестацию для участия во Второй лиге. 16 июля «Севастополь» и «Рубин» стартовали в российском чемпионате.

Президент РФС Александр Дюков ранее сообщил, что крымские футбольные клубы не будут участвовать в Кубке России в сезоне-2023/24, передает «Радиоточка НСН».

