Сборная России опустилась на 38‑е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём сайте обновлённый рейтинг мужских сборных команд.
В новом списке сборная России, которая была отстранена от международных соревнований после начала спецоперации, потеряла одну позицию и теперь находится на 38-й строчке (1495,53 балла).
Лидером рейтинга является сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира 2022 года (1843,73 балла). В ТОП-10 также попали сборные Франции, Бразилии, Англии, Бельгии, Хорватии, Нидерландов, Италии, Португалии и Испании.
Ранее сборная Испания обыграла команду Хорватии в финале третьего розыгрыша Лиги наций и со второй попытки выиграла турнир, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru