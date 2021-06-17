Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла национальную команду Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020.
Игра состоялась на стадионе National Arena в Бухаресте.
В первом тайме голы в ворота соперников забили украинцы Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота украинской команды, и полузащитник макендонцев Эзджан Алиоски со второй попытки отправил мяч в сетку.
Благодаря этой победе сборная Украины поднялась на третье место в турнирной таблице группы C. На первых двух строчках рейтинга расположились сборные Нидерландов и Австрии, которые в четверг встретятся на амстердамской «Йохан Кройф Арене».
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