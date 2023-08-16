Угрожавшего журналисту Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает «Чемпионат».
Инцидент произошёл после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» и «Крылья Советов» (Самара) сыграли в ничью 1:1. Дзюба грубо ответил на вопрос журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место».
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что нападающий признал свою вину, пояснив, что не сдержался, а журналист «не воспринял оскорбление в свой адрес»
В итоге Дзюбу дисквалифицировали на два матча чемпионата условно, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение. Отмечается, что испытательный срок продлится до конца сезона.
Ранее нападающего московского «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча а неприличный жест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Угрожавшего журналисту Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru