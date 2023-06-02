«Угораю от смеха»: Губерниев ответил на жалобу со стороны президента СБР Майгурова

Так он прокомментировал обращение президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова руководству канала «Матч ТВ», в котором журналиста обвинили в хамстве после его слов о том, что биатлонисты сборной России были лишены заработной платы.

«Ребята... Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как. А спортсмены, лишённые зарплат, тоже права не имеют? Как интересно. Реально всё утро угораю от смеха», — написал Губерниев.

Ранее Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) после непопадания в команду ряда спортсменов, отметив, что спортсмены боятся, поэтому молчат, сообщает RT.