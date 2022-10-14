Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России

Трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров вновь избран на пост президента Союза биатлонистов России, сообщили пресс-службе СБР.

Голосование прошло на внеочередной конференции союза в Москве.

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Конкурентом Майгурова был президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Победу Майгуров сумел одержать лишь по итогам второго раунда голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Ранее IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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