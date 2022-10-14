Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России
Трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров вновь избран на пост президента Союза биатлонистов России, сообщили пресс-службе СБР.
Голосование прошло на внеочередной конференции союза в Москве.
Конкурентом Майгурова был президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Победу Майгуров сумел одержать лишь по итогам второго раунда голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.
Ранее IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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