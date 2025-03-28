Турнир ONE Championship отменили из-за землетрясения в Мьянме
Лига смешанных боевых единоборств ONE Championship отменила турнир ONE Friday Fights 102 после землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.
«Из-за недавнего землетрясения... и его воздействия на Бангкок сегодняшний турнир One Friday Fights 102 отменен. Наши мысли со всеми пострадавшими», — заявили в лиге.
Турнир должен был пройти 28 марта, планировалось, что в нем пример участие в том числе российский боец ММА Торепчи Донгак.
Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось и в Таиланде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турнир ONE Championship отменили из-за землетрясения в Мьянме
- СМИ: У Паши Техника выявили сепсис и полиорганную недостаточность
- Двоих россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков во Владимирской области
- Путин поддержал решение Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора
- Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме
- Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем на треть
- Германия выделила 7,27 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины
- Карасин заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно
- ВСМ «Москва-Петербург» начнут строить летом 2025 года
- СМИ: Пятилетний ребенок попал в больницу на 12 дней после возвращения из Египта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru