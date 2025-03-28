Турнир ONE Championship отменили из-за землетрясения в Мьянме

Лига смешанных боевых единоборств ONE Championship отменила турнир ONE Friday Fights 102 после землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.

«Из-за недавнего землетрясения... и его воздействия на Бангкок сегодняшний турнир One Friday Fights 102 отменен. Наши мысли со всеми пострадавшими», — заявили в лиге.

Турнир должен был пройти 28 марта, планировалось, что в нем пример участие в том числе российский боец ММА Торепчи Донгак.

Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось и в Таиланде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек.

